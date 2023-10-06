利差將提供歐元中期支撐

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歐元區CPI年增率

歐元兌美元走勢

9月的歐洲央行利率會議發表鴿派的升息立場，然而美國聯準會（Fed）的利率決議為暫停升息，但仍維持鷹派，近期美元在短線上可能持續強勢，歐元因此跌破1.06的關鍵價位。

儘管有經濟衰退的疑慮，歐洲央行表示仍有一次升息空間，以顯示其對抗通膨的決心，但同時也暗示此次有可能是升息循環的最後一次升息。雖然存在進一步升息的可能性，法國巴黎銀行財富管理卻認為，未來幾個月歐元區的數據會逐漸轉弱，當歐洲央行的緊縮政策來到尾聲，歐元將會失去部分支撐。

目前市場對於歐元區經濟前景相當悲觀，即使未來三季的經濟成長持續呈現停滯狀態，法國巴黎銀行財富管理仍預期，歐元區經濟不會陷入衰退，畢竟在較高的實質所得和財政政策的支持下，停滯的歐元區經濟仍可以獲得些許支持。

■美國料將在明年第二季末開始降息

雖然美國聯準會在9月份的會議宣布暫停升息，但法國巴黎銀行財富管理認為，聯邦利率點陣圖透露的鷹派訊息值得留意。根據聯準會委員會利率預測的中位數顯示，預計今年將會再升息25個基點，而明年僅降息50個基點，但這些都是基於經濟成長、就業和通膨的預測，我們認為這些預測將會被證明是過於強勁。

目前我們已看到許多美國經濟放緩的證據，例如9月份消費者信心指數跌至四個月低點、失業率從7月的3.5％上升至3.8％，顯示就業市場正在降溫。法國巴黎銀行財富管理依舊認為，基本情境是美國經濟將在2024年上半年呈現溫和衰退，並預期聯準會將在2024年第二季末開始降息。

我們認為，聯準會在7月份可能已經達到終端利率的5.50％，而第四季經濟成長疲弱和通膨壓力趨緩將提供這些政策制定者避免進一步升息的動力，以實現經濟軟著陸。

法國巴黎銀行財富管理預期，美國聯準會和歐洲央行在未來幾個月將維持利率不變，並在2024年中開始降息。其中，聯準會在2025年中將累計降息2.25％，同時期的歐洲央行僅會降息1％。歐元區和美國的利差縮小將對美元造成壓力，並對歐元提供中期的支撐。

■全球經濟放緩，歐元將更具有彈性

此外，由於能源價格下降，歐元區的經常帳已恢復至良好盈餘狀態，只要能避免再一次的能源衝擊，這種趨勢就可能延續下去。這意味當全球經濟放緩，歐元將更具有彈性。由於國內收益率上升支持資金回流，歐元區的投資者放緩了購買外國債券的速度。法國巴黎銀行財富管理預計，這將持續改善歐元區的國際收支帳並支撐歐元走勢。

最後，歐元相對於其長期公允價值仍顯得相當便宜。根據法國巴黎銀行財富管理的長期公平價值模型，歐元兌美元的均衡價位為1.37。同時，根據購買力平價理論顯示，美元仍被高估。因此，我們維持歐元兌美元3個月的目標價位為1.06，12個月的目標價位為1.15。