從金磚貨幣論金融霸權挑戰

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金磚國家（BRICS）於今年8月22～24日召開會議，把共同貨幣列入議程，成為話題。在此次會議結束後，未見共同貨幣之議題有具體作法，這結果並不意外。在金磚國家安排共同貨幣的想法，頗被質疑，一般認為此是紙上談兵，難有進展。而此議題，除了想提升成員國地位之外，另外似對霸權貨幣提出挑戰。這貨幣金融霸權的地位，長久被美元把持，事實上歷年對於美元霸權的挑戰意念，在世界不同區域，已曾被數度提起，過去提過，未來也可能會再提到。

金磚國家原指四個開發中國家（巴西、俄羅斯、印度、中國），2001年，投資銀行高盛（Goldman Sachs）的經濟學家歐尼爾（Jim O'Neill）把這四國名稱第一個字母連起來，創造了BRIC一詞，金磚國家之名由此而來。這四國國土面積占世界26％，人口占世界42％，都是中等收入大國，當時經濟發展迅速。他預測，到2050年，這四個國家將成為世界主要經濟體。當時高盛如此分析，原本乃是作為投資策略之用。此名稱受到注目之後，2009年俄羅斯召開四國會議，其政治領導意圖昭然若揭。2011年南非加入之，成為BRICS。接著金磚國家逐年召開集團會議，2023年南非召開了第15屆金磚國家峰會，峰會結束時，宣布接受六個國家加入，成員增至11國。

■金磚貨幣仍是紙上談兵

此集團成員雖然增加，但談到共同貨幣，尚是空口白話。金磚集團並非正式國際組織，乃是論壇性質，這些成員國背景相差甚大，政治體制互異，成員缺乏地緣關係，沒有共同利益，軍事、文化、經濟、政治、法律等等架構，皆無結合基礎，更遑論統一貨幣，遙遙無期。

美元的貨幣霸權地位，乃二次世界大戰後所賦予的世界金融特權，把美元與黃金的換算比率掛定，各國貨幣均與美元訂定兌換比率，間接與黃金取得聯繫。自此美元在全球通行無阻，美國對全球金融市場呼喚自如，撥浪弄波。近數十年來，若干國家對此態勢存有不服，屢有聲浪，想打破美元一枝獨秀的局面。

歐洲早已提出戰帖，推動統一貨幣歐元，費時多年方得促成，從分四階段規劃歐元上路，歐元區各國貨幣逐步退場，直到2002年7月，歐元全部取代各國原有貨幣。目前有20個國家加入歐元區，區內貿易省卻了貨幣交易成本，資金流動提高了順暢性，但也耗費了不少調整成本。固然在歐元區內去除了貨幣兌換關卡，但是與區外交易，仍是美元掛帥。而且，在歐元上路以來，曾2010年發生歐債風暴，歐洲五國債務過高，甚至火熱爭議希臘是否應該脫歐，歐元區風聲鶴唳，全球檢討歐元何去何從。好不容易問題逐漸化解，落幕之後，已傷了歐元不少元氣。目前在各國外匯存底中，歐元大致為第二順位，並未能搶走美元龍頭地位。

■美元龍頭地位暫難撼動

亞元，在亞洲發行一項共同貨幣，這想法曾被提出過，期以加強亞洲國家相互經貿金融聯結，凸顯亞洲地區重要性。然而亞洲不同於歐洲，歐洲各國乃是國境相連，交通來往頗為順暢，相互交流的歷史已架構多年； 亞洲各國則是大洋相隔，政經體制頗為有差距。亞元之提議在歐元剛推出之際較為熱切，但看到歐元實施過程荊棘重重，發生歐債風暴以及希臘脫歐問題，眾人對於共同貨幣產生疑慮，亞元之議遂而胎死腹中，無人再推。

國際上貨幣金融戰爭應不會就此打住。欲成為貨幣霸權，必須具備若干條件，經貿實力必須雄厚，在國際政治舞台上份量足夠，獲得國際金融組織體系（例如國際貨幣基金IMF）之支持等。此外，頗為重要的先決條件，乃是外匯自由化，貨幣可在國際間順暢交易兌換，才能被各國接受。昔日大不列顛帝國之英國全盛時期，日不落國實力下，自然形成金融霸權。當今美中兩國為世界經濟兩強，中國人民幣雄心萬丈，但人民幣尚未完全國際化，雖已逐步開放，架設數處試點人民幣金融中心，推動區域內人民幣結算，至若在全球開展市場之局，仍未完全成形。

金磚國家共同貨幣議題暫被按下，亞元胎死腹中，人民幣未臻成熟，歐元則要小心是否尚有成員亂紀。今日觀之，擬以其他貨幣摘下美元后冠，以短期而言，尚屬難矣。然而，這挑戰之聲浪，恐難永遠平息，仍將屢被論及。根據IMF數據，美元在全球外匯儲備所占比例從72％（2001年）降至59％（2023年），約20年來大致降低13％。美元的寶座氣勢，在挑戰聲浪中，一點一絲地消弱光芒，世界貨幣金融拔河持續，不會止歇。