美需求疲軟 油市前景烏雲未散

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由於美國汽油需求現疲態、宏觀經濟低迷，抵銷OPEC+維持減產到年底的利多，使得國際油價繼4日暴跌每桶5美元，5日市場情緒雖然回穩而呈現小幅彈升，但油價勁升抑制需求的跡象已浮現，油市前景依舊烏雲未散。

5日紐約西德州原油（WTI）11月期貨價格上漲0.48美元或0.57％，報每桶84.71美元，倫敦布蘭特原油12月期貨走揚0.58美元或0.66％，報每桶86.38美元。

雖然石油輸出國家組織與盟友的OPEC＋開會決議，額外減產計畫將持續到今年12月，但不敵市場對於美國汽油需求放緩加劇的疑慮，4日兩大原油期價指標皆暴跌5％。紐約西德州原油11月期貨收跌5.01美元或5.6％，至每桶84.22美元，創下8月底以來最低。倫敦布蘭特原油12月期貨收跌5.11美元或5.6％，至每桶85.81美元。

OPEC+於4日召開會議，確認維持減產直至今年底，沙烏地阿拉伯表示持續自願每日減產100萬桶石油，俄羅斯也稱會繼續每日減少30萬桶的原油出口。

但美國能源資訊局（EIA）4日釋出消息抵銷減產的利多。EIA報告顯示，被視為是需求指標的成品車用汽油供應上周降至約每日800萬桶，創今年來最低。

國際原油價格在9月竄升至今年高點，歸功於OPEC+減產的支撐，一度令市場看好油價可望升抵每桶100美元，然而近日消息澆熄看漲熱情，專家對原油需求的看法轉趨保守。

摩根大通發表報告指出，在近期的上漲後，原油需求預期在本季衰退。該投行全球商品策略團隊主管卡納瓦（Natasha Kaneva）表示，「油價於9月到達我們的目標每桶90美元後，我們的年終目標仍維持在每桶86美元。」

卡納瓦提到，今夏原油庫存下滑，但在年底將會小幅回升。此外，油價節節上漲進而抑制需求的情況，會再度在美國、歐洲和一些新興國家浮現，「目前已有跡象顯示，消費者已經開始減少燃料的消耗」。