房貸利率近8字頭...美房貸申請量 27年來最冷

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美國公債殖利率飆升推高房貸利率，上周升破7.5％就快見到8字頭，攀上23年新高。受此影響，整體房貸需求較前周下滑6％，來到1996年來最低水位。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，截至9月29日當周，貸款額在72.62萬美元以下的標準型房貸（conforming loan），30年期房貸固定利率的平均值從前周的7.41％竄升到7.53％，連續四周走高，創下2000年11月以來新高，去年同期的利率水位在6.75％。

MBA副總裁兼代理首席經濟學家卡恩（Joel Kan）指出：「市場消化近來美國公債殖利率飆揚的訊息後，上周房貸利率持續走高。房貸申請量隨之陷入停滯，跌至1996年來新低。」

根據MBA季節性調整指數，迄至9月29日當周的房貸申請量，較前周下滑6％，比起去年同期少了22％。同時間，房貸再融資申請下跌7％，相較去年同期降幅11％，再融資目前在所有房貸申請的占比不到三分之一。兩年前利率屢創新低時，再融資需求占整體房貸申請的比例約四分之三。

卡恩表示：「利率急速飆升，逼得愈來愈多潛在購屋者退出市場，房市交易活動放緩到1995年來最低水準。」

他還提到，可調利率抵押貸款（adjustable-rate mortgage，ARM）申請量增加。ARM占購屋貸款申請的8％，高於一個月前的6.7％，當時的利率略低。ARM的利率偏低，但期限較短，通常限定在5年或10年。

另一項由「每日房貸新聞」（Mortgage News Daily）所做的房貸利率調查顯示，本周30年期固定房貸平均利率進一步走高，3日攀抵7.72％。投資人對優於預期的經濟數據做出反應，可能促使美國聯準會採取更激進的升息政策。

但房地產數據供應商Zillow本周報告引述專家指出，住房可負擔性在今秋可望略為好轉，房市賣家自行砍價的情況有增多趨勢，提高還在觀望的買家出手機會。