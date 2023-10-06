邁向連12周上攻 美元將創9年來最長漲勢

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美元近來不斷上攻，正朝著連續12周上漲的方向前進，將寫下2014年以來最長漲勢。若是美元連漲13周，將是1985年以來最長上漲紀錄。美元指數5日下跌0.1％，報106.7，近3個月累計上升約3.5％。

根據FactSet數據，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數本周迄今已上漲0.8％，可望寫下連續12周上漲紀錄，將是2014年10月以來最長漲勢。

交易員與貨幣分析師正密切注意，下周美元可望再跨越另一個里程碑。若是美元持續堅挺，連續13周上揚，根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）數據，這將是1985年有紀錄以來最長漲勢。

研究機構Bianco Research總裁畢安可（Jim Bianco）4日透社群平台X（原推特）表示，美元正走在連續12周揚升的軌道上。

隨著美元持續攀升，外界不免猜想這波漲勢能持續多久？鑑於美國公債殖利率躥揚，帶動美元強勁升值，美元漲勢刷新紀錄的可能性相當高。

交易員也在期貨市場押注美元繼續上漲。盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略部門主管韓森（Ole Hansen）分析美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據發現，非商業交易員的美元多頭部位已連續九周增加，來到11個月最高紀錄。

據FactSet數據，前次交易員對美元如此樂觀時，一個月後美元指數便升抵20年高點。去年9月28日美元指數觸及114.78，創下2002年5月以來最高水準。美國與歐洲的貨幣分析師皆認為，美國聯準會（Fed）將把利率維持在高檔更長一段時間，至少在未來幾個月繼續給予美元支撐。

美元明年的展望則晦暗不明。法國東方匯理銀行G10貨幣研究和策略部門主管梅利諾夫（Valentin Marinov）指出，在聯準會開始降息和美國經濟衰退前，美元應能持續上揚。預期美國經濟在明年下半年陷入衰退。