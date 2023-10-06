電動車帶旺 福特、現代Q3美國銷量 雙喜

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在電動車銷售強勁的拉抬下，福特（Ford）與現代汽車集團（Hyundai）今年第三季繳出漂亮成績單，在美國市場的汽車銷量，分別較2022年同期成長近8％與12％。

福特4日公布，上季在美國汽車銷量年增7.7％至50.50萬輛，高於去年同期的46.47萬輛，這使得福特今年在美國新車銷量達到151萬輛。

福特上季卡車銷量成長15.3％，休旅車銷量下滑0.1％。混合動力車銷量年增41.4％，電動車銷量成長14.8％，其中以電動休旅車Mustang Mach-E買氣最為熱絡。混合動力車與電動車在整體銷量的比重達11.2％。

福特銷售、通路與卡車部門副總裁弗里克（Andrew Frick）表示：「第三季可看到強勁且均衡的銷售增長，為客戶提供多樣選擇，成長來自於燃油引擎、電動、混合動力與商用卡車系列。福特卡車系列依然是業界首選。」

韓國現代汽車集團同日公布，在電動車與休旅車熱賣帶動下，該公司第三季在美國汽車銷量年增12％至43.30萬輛。其中，現代汽車（包括豪華車品牌Genesis在內）銷量年增10％至22.0萬輛，子公司起亞汽車（Kia）成長14％至21.34萬輛。

單就9月份來看，現代汽車集團在美國汽車銷量年增18.4％至14.29萬輛，創下歷史同期新高。其中，母公司現代銷量暴增17.5％至7.56萬輛，起亞銷量成長19％至6.73萬輛。

今年1～9月，現代與起亞在美汽車銷量累計達125.48萬輛，較去年同期增長15％，並創下歷史同期新高。現代與起亞汽車2021年與2022年連兩年穩居美國市場第五名，2023年銷量可望超越Stellantis集團來到第四名。

不過，美國汽車工人工會（UAW）對底特律三大車廠發動罷工，引發了本季汽車產能恐遭打擊的擔憂。消息人士透露，福特已向工會提出優渥加薪方案，且UAW與克萊斯勒母公司Stellantis之間勞資談判也有進展，令罷工落幕出現一絲曙光。