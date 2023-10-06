供豐田電池 LG新能源獲大單

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

韓國電池大廠LG新能源（LG Energy Solution）近日宣布與日本豐田汽車（Toyota）簽署十年電池供應協議，自2025年起將提供鋰電池給後者在美生產的電動車使用。此為LG新能源歷來規模最大的電池訂單，LG新能源將投資30億美元於美國密西根州霍蘭（Holland）工廠，以專門生產線為豐田肯塔基州工廠供應電池。

根據雙方協議，LG新能源密西根州工廠每年將提供20吉瓦時（gigawatt-hours）高鎳的鎳鈷錳鋁（NCMA）袋式電池與模組給豐田，這足以供應逾25萬輛電動車使用。這些模組將由豐田在肯塔基州喬治敦（Georgetown）工廠組裝成電池組並安裝到新款電動車裡面。

豐田近日加速發展電動車，希望在2030年之前年產量達到350萬輛，並在全球各國推出30款電動車。因此與LG新能源的合作案，有助於豐田實現電動車轉型目標。

在拿下豐田訂單後，LG新能源如今客戶涵蓋五大車商，包括Stellantis、現代與本田等。LG新能源透過在北美共同經營或獨資的八家工廠為這些車廠供應電池。

研究機構Benchmark Mineral Intelligence數據顯示，美國與加拿大地區經營或規劃中的電池工廠至少達37家，年產能達到1.3百萬兆瓦時（terawatt-hours），足以為逾1千萬輛電動汽車供應電力。相比之下，中國經營或規劃中的電池工廠估約291家，年產能高達6.1百萬兆瓦時。

美國拜登政府的「通膨削減法案」（IRA）要求車商生產的電動車，包括電動車電池與關鍵礦物原料等都要來自於美國本土，民眾才能取得補助優惠。這促使許多企業湧向北美投資並興建電池廠，LG新能源與豐田合作案便是最新例證。