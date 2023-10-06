亞洲超級富豪 去年掉逾1成

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數據公司Altrata最新報告顯示，受到中國疫情封控、俄烏戰爭等因素影響，亞洲超級富豪人口在2022年下降約10.9％，為全球降幅最大的地區。

CNBC報導，Altrata報告指出，亞洲超高淨值人口（淨資產超過3千萬美元的人）到2022年減少10.9％至108,370人，降幅為所有地區之最。該報告將此現象歸因於中國嚴格的新冠疫情封控、俄烏戰爭以及地區供應鏈中斷。報告稱，戰爭影響全球出口和消費，讓韓國和台灣等科技密集型市場首當其衝。

去年全球十大超高淨值地區中，香港和日本的超級富豪人數降幅最大，分別為23％和21.9％。Altrata表示，資本市場的低迷、中國的經濟疲軟，都拖累香港的資產持有量。貨幣效應則在日本發揮了重要作用，日圓兌美元貶值16％。

報告稱，只有印度的超高淨值人口有所增加。印度是去年全球經濟增長最快的經濟體之一，推動其超高淨值人口增長3％。印度經濟在今年第二季度增長7.8％，創下一年來最快增長速度。

亞洲超級富豪的總淨資產為12.13兆美元，歐洲為11.73兆美元。歐洲在地區表現為第二差，高淨值人士數量下降7.1％至100,850人。

另外，北美是全球最大的超級財富市場，總資產淨值達16.47兆美元，但超級富豪的人數下降4％，為142,990人。報告稱，這主要是由於美國聯準會激進升息。隨著通膨攀升至40年來的最高水平，聯準會在2022年3月開始激進的升息行動。

中東、拉丁美洲和加勒比海地區的超高淨值人士數量則大幅增加，中東地區的超高淨值人口激增15.7％，主因受惠於大宗商品價格飆升。而拉丁美洲和加勒比海地區的超級富豪人數增則長17.5％。