陸認房不認貸 成績不如預期

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大陸一線城市9月新房交易情況

大陸一線城市8月底陸續推出「認房不認貸」政策，時間已滿一個月，惟成績似不如預期。據樂有家研究中心最新公布數據，深圳新房網簽成交量月減6％，且新房去化週期仍超過17個月。二手房占據深圳房市主導地位，但仍較上月微跌1％。

華爾街見聞5日報導，樂有家研究中心指出，認房不認貸新政後，9月上旬，深圳房市活躍度有顯著提高。但由於交易流程耗時問題，市場實際成交量還未能完全反映在過戶及網簽數據上，導致數據雙雙微跌。

數據顯示，9月深圳新房市場網簽成交2,076套一手住宅，較上月下跌6％，與此同時，開發商也積極入市迎「金九銀十」，9月深圳全市新增一手住宅預售面積92.2萬平方公尺，月增68％，創下今年三季最高值。9月底全市一手住宅庫存面積為498.8萬平方公尺，但樂有家表示，隨著9月下旬成交走低，一手住宅去化週期持續上漲，超過17個月。

樂有家表示，深圳房市仍是二手住宅占據主導地位，占房市成交總量的54％。9月深圳二手住宅過戶成交2,400套住宅，較上月微跌1％。與新房相同，9月下旬二手房市場略顯疲態，「銀十」房市仍需要更多優化政策來支援購房者住房消費，才能推動深圳二手交易量回到5,000套的榮枯線水準。

物價方面，樂有家表示，新政推出後，業主放盤量增加，趁著市場活躍，不少有改善需求的業主希望能早日出手舊房屋，以便置換新房產。因此9月深圳掛牌價仍處於下滑態勢，全市掛牌均價月減0.8％。

另據中指研究院數據，9月一線城市新房成交面積似乎沒有得到「認房不認貸」政策拉抬，其中北京月減14.36％、年減54.62％，上海月減29.26％、年減64.89％，廣州月減18.37％、年減45.45％，深圳月減2.59％、年減27.77％。

北京商報日前報導，對於接下來俗稱「銀十」的10月，多位建案負責人均表示不樂觀，一方面是前期積壓需求的集中釋放，另一方面是近幾年「十一」假期期間，售房處到訪量並無大幅增長，即便到訪量增加，但最終還是要看「轉換率」，近期專案「轉換率」已經開始走低，10月成交仍有待觀察。