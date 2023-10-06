防堵中國 美擴大管控AI、應用軟體

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一直以來，晶片就是中美科技對抗的重點，而年內科技熱點人工智慧生成內容（AIGC）更成為各國率先防範領域。如今美商務部長雷蒙多在聽證會喊話，應通過擴大權能的限制法案，引爆點雖是華為新晶片，實則意在提前防範當下商務部難以管控的AI技術服務、面向消費端的社交電商軟體等領域。

限制法案若通過，將賦予美商務部長審查涉資通訊領域的商業交易，意謂商務部可更靈活守住國安關卡。與過去以來商務部工業與安全局（BIS）祭出殺傷力強大，但較笨重的實體清單等管制措施形成對比。若新法通過，BIS後續可能承擔的新角色也引發關注。

提出限制法的參議員提案時說明內容顯示，雖然通訊關鍵基礎設施是防範重點，但是持續滲透美國、甚至已在民間有巨大影響力的防毒軟體、電商平台、手機支付工具、短影音App等或是國安威脅，可能訪問獲取美國民眾數據，進而影響整個通訊基礎體系。

中國短影音與網購軟體，近年持續在美擴大市占。相關法案透過如百萬用戶資訊數據量為界線，給予商務部長審查這些民間熱門App相關交易的權力，並可建議美國總統強迫相關企業出售在美業務。

從數據獲取養分茁壯的AI與量子等先進技術是該法案另一個重點，防堵這些尖端科技，能夠降低中國獲得顛覆性創新技術的可能性，減少美國突然被彎道超車的可能。雷蒙多4日在聽證會上特別提到AI的瞬息萬變。

雷蒙多4日也表揚作為商務部出口管制主要機構BIS，該單位對違規企業祭出龐大罰款彰顯商務部決心。未來新法案通過後，主要以發表產業管制、實體清單的BIS可能有更多配套措施與工具來輔佐雷蒙多進行交易審查，可能有更小型靈活的管制工具，來防範滲透力更強的短影音電商等消費端軟體。