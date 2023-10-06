台科企助華為建廠 經濟部要查

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外媒報導，包括台灣崇越、漢唐等4科技公司協助華為建設晶片廠。經濟部5日表示，已發函給4家企業、正式啟動行政調查，請這4家業者說明協助華為建廠的項目是否符合核准投資的範圍，若業者違反相關規定，最高可處2,500萬元。

經濟部長王美花4日在立法院強調，遭外媒點名的這4家台廠處理的是廢水、環保等低階建廠工程，與「兩岸人民關係條例」禁止的關鍵技術不一樣。她也指出，美國實體範圍增加管制變嚴，經濟部也會持續了解，未來也會跟廠商密集聯繫，讓多數廠商都了解美國規定，若違反會有嚴重後果。

經濟部官員也證實，已發函給4家企業，請業者說明協助華為合作建廠的內容，是否符合核准投資的項目。依「兩岸人民關係條例」第86條，若廠商從事禁止類項目投資或技術合作者，可處新台幣5萬元以上，2,500萬元以下罰鍰，並得限期命其停止或改正；屆期不停止或改正者，得連續處罰；若屆期不停止，或停止後再為相同違反行為者，處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科或併科2,500萬元以下罰金。

至於是否會對業者祭出罰鍰，經濟部官員強調，開罰金額將視企業違規的樣態、違反期間來試算，舉例來說，鴻海旗下工業富聯轉去年在投資中國紫光集團之前，並未事先取得經濟部投審會許可，同樣也是在今年依照兩岸人民關係條例86條開罰1,000萬元。

外國媒體數日前直指包括台灣崇越、漢唐、亞翔及矽科宏晟皆是華為上游供應商，協助華為相關企業在深圳建設包括晶片廠在內的基礎設施。當時經濟部已允諾會調查四家廠商與華為的關係，了解是否踩到美國制裁相關規定。