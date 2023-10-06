陸黃金周 內蒙收入年增六倍

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大陸五年來最旺「十一」黃金周，帶動各地文旅消費火熱增長。

大陸平台業者美團5日公布零售數據顯示，連假期間的服務零售日均消費規模，較2019年同期增長153％。各旅遊大省也陸續公布成績單，累計前五天，其中內蒙古境內旅遊收入將近人民幣百億元，較2022年翻六倍餘。

值得注意的是，受到杭州亞運會帶動，浙江成為連假期間旅遊亮點，當地服務消費訂單量較2019年增長超過195％，且以舟山、台州、寧波、嘉興和溫州位居增幅前五名。

上證報引述美團、大眾點評等平台數據顯示，連假期間，大陸餐飲內用消費規模較2019年同期成長254％。而「反向旅遊」持續火熱，林芝、萬寧、汕尾、臨滄等小眾旅遊城市，在美團平台的住宿訂單量翻倍成長。此外，上海、北京、成都、重慶和深圳消費規模高居大陸前五名。

據統計，杭州餐飲亦受到旅遊消費熱潮帶動，期間內用訂單量增加443％，運動健身訂單量增加762％。各項運動文旅也廣受民眾歡迎，桌球、網球、壁球訂單增幅超1,000％，射箭、馬術、攀岩等小眾運動開始受到關注。

大陸多地旅遊大省同步公布數據，湖南日報報導，假期前五天，湖南省納入假日統計監測的954家單位累計接待遊客1,528.17萬人次，年增95.29％，營收達人民幣（下同）21.13億元，年增74.74％。

內蒙古也繳出亮眼的文旅「成績單」，累計「十一」假期前五天，內蒙古共接待境內遊客1,453.43萬人次，年增率翻5.38倍，同時為2019年同期的1.29倍；累計境內旅遊收入達99.33億元，是2022年同期的6.31倍，並且為2019年的1.12倍。