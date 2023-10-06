港股急凍 推颱風不休市搶救

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

香港近期挽救股市措施

今年以來港股表現不佳，不只指數近日屢屢破底，每日成交額更陷入急凍狀態，無復昔日亞洲金融資本市場地位。為此，港府正多方設法活絡股市人氣，5日傳出的最新消息是，推動加快實施在颱風期間保持金融市場開放的提議，並指示工作小組在數周內加緊提交可行計畫。

綜合外媒報導，陸股因「十一」長假休市，在缺乏代表陸資動態的南向資金挹注下，讓原本成交額低迷的港股更屢創近年新低。

4日港股成交額為576億港幣，創下近一年新低，5日港股成交額更只剩470億港幣（日減18.43％），創下2018年12月28日後新低（只計算全日市）。大盤表現上，恒指5日收漲0.1％至17,213點，但年內累計下跌14.55％。

統計資料顯示，在股市表現與成交額低迷下，將近3千檔個股的港股中，目前有逾三成的個股每日零成交，淪為名符其實的僵屍股。香港為求提振市場信心，可謂想破腦袋，近期傳出正醞釀多項救市措施，重點之一則是提升成交額。

由於9月份港股多個交易日因颱風而停市，5日傳出，港交所將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。同時，港交所、監管機構、香港金融機構已組成工作小組討論上述安排，香港財政司司長陳茂波辦公室也為該小組設定時間表。

對此，港交所當日證實，一直致力於提升香港市場的吸引力，目前正積極與港府、監管機構研究市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。

今年以來，港交所推出的滬深港通措施，還包括每年增加10天左右的滬深港通交易天數，以及滬深港通北向交易投資目標擴容，增加1千多檔陸股供國際投資人交易。

值得注意的是，若港股因極端天氣休市，多數情況下滬深港通也會暫停。有機構認為，維持南北向資金交易的連續性有利於股市長期健康穩定發展，若因颱風天暫停滬深港通資金交易，恐對陸港股市造成衝擊。

另外，為優化滬深港通結算，港交所日前宣布，將於10月9日推出滬深港通交易結算加速平台：HKEX Synapse，利用DAML智慧合約技術，把交易後工作流程標準化及簡化，提高營運效率和透明度，同時降低結算風險。