間諜疑雲 比利時緊盯阿里物流樞紐

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大陸互聯網巨頭阿里巴巴日前正式宣布，分拆旗下智慧物流公司菜鳥於港股獨立上市，然而，由菜鳥營運的比利時列日電商物流樞紐（e-Hub）傳出捲入間諜疑雲，因疑似在當地從事諜報或干預行為，遭比利時情報單位列為偵查目標。

英國金融時報引述比利時國家安全局（VSSE）消息人士透露，當局正以潛在的間諜和干預行為為由，偵查阿里巴巴等中國機構，包括是否透過軟體蒐集從物流平台所得到的敏感經濟資訊，並在中國法規要求下，將相關數據與中國情報部門共享。

阿里巴巴和菜鳥皆否認指控並強調，公司的數據安全和隱私是核心關注議題，一直遵守所有法規，包括歐洲數據保護法規GDPR。而在比利時處理的數據，會儲存在位於德國、由阿里雲營運的伺服器中。

菜鳥日前提交的初步招股文件顯示，列日e-Hub擁有每年處理超過20萬噸貨物的空運能力，連接超過230條運輸線路，可到達38個國家或地區。截至2023年6月30日為止的三個月內，列日e-Hub每日處理的包裹量約為50萬件。

目前，菜鳥全球僅在比利時和馬來西亞有同級別的e-Hub，而位於香港機場的e-Hub的建設正進行中，目標是自2024年啟動營運。

報導指出，部分歐洲國家認為，中國有意圖和能力利用有關數據從事非商業用途。因此歐洲各國近期正加強對中國企業安全及經濟風險審查，以協助歐盟重新檢視與中國間的傳統貿易關係。比利時也於7月通過新法規，加強檢視外資投資當地關鍵基建。

此外，隨著中國區域影響力大增，歐洲在不尋求「脫鉤」的背景下，積極降低對中國依賴。據統計，比利時與中國間的貿易逆差近年有所擴大，從2021年的逆差37億歐元，擴大至2022年的91億歐元。