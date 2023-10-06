融創境外債重組獲准 股漲

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大陸房地產業者融創中國逾100億美元的境外債務重組計畫，5日獲香港法院批准，成為首家掃除這類債務重組最後關鍵障礙的主要房企。受此消息激勵，融創中國港股5日盤中大漲12％，帶動港股地產股中國恒大、遠洋集團，一度分別上漲6.9％、7％。

融創中國5日股價收漲6.31％至2.19港幣，但近一個月累計下跌17.67％。中國恒大、遠洋集團5日股價漲跌互現，分別收跌11.11％、收漲2.35％。

香港經濟日報報導，融創中國9月舉行債權人會議，並投票是否批准境外債務重組方案。共有2,019名債權人投票，債權人數通過率為99.75％，債務總額通過率為98.3％。融創中國10月5日收盤後公告，境外債務重組計畫獲高等法院批准後，批准令即日送達該公司進行登記。

融創中國境外債務重組計畫必須達成四項條件才能生效：一、過半數計畫債權人批准計畫。二、高等法院批准計畫。三、向該公司提交批准令的經蓋章副本。四、相關訂約方正式執行承諾契據。融創中國5日宣布，所有條件已達成，5日是境外債務重組計畫生效日。

新京報引述58安居客研究院院長張波分析，從市場上債務重整現象不斷增加來看，房企2023年的償債壓力明顯減弱，房企「爆雷」現象會明顯減少。房企融資政策不斷優化，加上調控政策於9月密集落實，使市場對於房企生存環境不斷改善的預期好轉，這是重組能夠推進的重要原因。