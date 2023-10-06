綜所稅免稅額 明年確定調高

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明年綜所稅可能調整方向

明年綜所稅免稅額可望調高，民眾後年申報綜所稅時即可有感減稅。物價上漲，明年綜所稅免稅額可望自現行9.2萬元調高至9.7萬元，加上標扣、薪扣等扣除額提高，四口之家最多可省稅2萬2,400元。

根據「所得稅法」規定，綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額、課稅級距等，如果遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計上漲3％以上，即應按上漲程度調整。截至今年9月底，CPI較上次調整上漲5.33％。

財政部官員表示，由於調整的基準是10月底，因此確切調整額度必須等10月物價公布才知道，年底將公告實際調整情況，可以確定的是，明年免稅額調高是確定的方向，後年民眾報稅時應該會有感覺。此外，由於主計總處公布2022年每人可支配所得中位數為新台幣33.7萬元，也牽動以此為調整基礎的納保法「基本生活費」將提高至20.2萬元，這部分民眾明年報稅就可預先享受。

依照主計處公布的9月物價推估，明年綜所稅免稅額可望調高5,000元至9.7萬元，標準扣除額調高7,000元至13.1萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額分別調高1.1萬元至22.8萬元，綜所稅課稅級距等也將調高。

若以雙薪四口之家為例，綜所稅免稅額、扣除額調高後，報稅時可多扣除5.6萬元，按適用稅率5％～40％計算，可省稅2,800元至2萬2,400元；若是單身上班族，可多扣2.3萬元，少繳1,150元至9,200元稅金。

至於綜所稅課稅級距也將調高，分別調高至59萬元、133萬、266萬元及497萬元；退職所得免稅額也將上調。

此外，明年遺產稅不列入遺產總額金額及六大扣除額也將調高，主要是根據「遺贈稅法」規定，遺贈稅免稅額、扣除額及課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整指數累計上漲10％以上時，按上漲程度調整。

其中初估配偶扣除額可由493萬元調高至551萬元、直系卑親屬扣除額由50萬元調高至56萬元、父母扣除額及喪葬費扣除額由123萬元調高至137萬元等。明年的繼承案件即可適用。