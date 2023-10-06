調職賣屋適用20％房地合一稅 看兩條件

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所得稅法規定，個人因調職、非自願離職，而出售持有5年內的房地，須符合本人或配偶有設籍居住、且無出租營業等條件，才能按20％稅率申報房地合一稅，否則稅率將從35％起跳，最高達45％。。

有位林小姐於2010年1月因工作關係，在工作地點的鄰近地區購屋並對外出租，2022年7月間經公司調派到其他地區任職，於是在2022年8月出售該房地。

林小姐認為，因為她是調職因素而出售房地，於是按20％稅率申報繳納房地合一稅。

後來國稅局查核發現，林小姐及其配偶均未曾在該房地辦竣戶籍登記及實際居住，甚至還將房子出租給他人，不符合財政部公告得按20％稅率課稅的規定，於是，改依房地持有期間「超過2年、未逾5年」的適用稅率35％，核定補徵應納稅額。

台北市國稅局指出，為抑制短期炒作不動產，個人房地合一所得稅2.0版已於去年7月1日起施行，個人交易持有期間在「2年以內」的房地，適用稅率45％；「超過2年未逾5年」者，適用稅率35％；「5年以上」才得適用20％以下的稅率。

不過，為了避免因調職或非自願離職因素，而出售持有期間在5年以下的房地，導致適用45％或35％高稅率的情形，財政部在去年6月11日就公告明定，該情況得例外以20％的稅率來申報繳納房地合一所得稅。

但國稅局強調，20％稅率還必符合有戶籍登記且居住事實，無出租、營業等使用，才能適用；否則即便是因調職或非自願離職而售出房地，仍應依照35％或45％稅率申報。

換言之，本人或配偶於工作地點購買房地，辦竣戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用，卻因調職、或因就業保險法規定的非自願離職，或符合職災勞工保護法規定終止勞動契約，導致個人須離開原工作地，而出售持有期間在5年以下的房地，都可按20％報稅。