小犬颱風襲 財部：災損稅捐減免從寬認定

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財政部表示，受小犬颱風影響，近日部分地區發生災情，財政部已請所轄稅捐稽徵機關秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報（請）各項稅捐減免。

財政部提醒，民眾若發生災損，可申報各項稅捐減免，包含綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等九大稅目減免。

其中，綜合所得稅方面，民眾可在災害發生後30天內，向所在地國稅局、分局或稽徵所，申請個人災害損失。房屋毀損3成以上，可在災害發生日起30天內，提交房屋稅減免申請書。

汽車、機車（151cc以上），因災害受損無法使用，應向監理機關辦理車輛停駛或報廢登記，若已繳納全年期稅額，可再憑車輛異動登記書，申請退還未使用期間的使用牌照稅。

財政部指出，若因颱風等重大災害致車輛受損等待修復，來不及向監理機關申報停止使用，受災車主可在災害發生日起一個月內，檢附有關機關核發的災害受損證明及修車廠證明文件，向稅捐處申請按實際使用日數計算使用牌照稅。查定課徵的娛樂稅業者，因災害影響，未能營業而受損，應自災害發生日起30日內提出申請，依勘查結果，以實際營業天數計徵娛樂稅。

財政部也主動協助受災地區的國有土地承租人，辦理租金減免、重建家園，並暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。