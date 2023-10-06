投資金融科技 金融業不手軟

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

去年金融業金融科技投資運用情況

金融業者重視金融科技發展，金融總會5日公布金融科技相關調查結果，去年國內金融業者投資金融科技有293.22億元，較前一年大幅增加近85％，主因包括金融業者持續進行系統及軟硬體投資，及金控業者參與純網銀的現金增資，金總預估，今年投入金額將有369.34億元、成長25.96％。

金融總會該調查的對象包括銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會所屬金融機構會員，及各周邊單位，共計309家填報。結果顯示，去年度金融業者投入金融科技經費合計293.22億元，其中銀行業226.11億元最多、證券期貨業27.59億元、保險業34.29億元、周邊單位5.22億元。

整體而言，去年較2021年投資的158.59億元，增加134.63億元、成長率84.9％，其中銀行業因部分金控公司持續參與純網銀的現金增資，致投入金額大幅成長。經費的7成為投入金融科技的系統及軟硬體，約207.99億元。另外，轉投資金融科技公司、投入金融科技研發金額各占比1成至2成。

金總預估，今年度金融業者投入金融科技經費將增至369.34億元，預計年成長率25.96％，其中銀行業281.07億元、證券期貨業37.46億元、保險業43.39億元、周邊單位7.41億元，用途方面，預計轉投資金融科技公司金額將大幅減少。

去年金融業與金融科技業者合作的情況持續增加，較前一年成長約15.69％。金總指出，金融業者主要轉投資、研發及業務合作的金融科技發展領域類型為資訊整合與聚合平台，其次依序為資安解決方案、法遵科技、智能理財、支付、保險科技、企業解決方案、借貸及數位資產。

金融機構在成立研發部門、現有辦理金融科技的員工數及新增金融科技人員數上，去年員工數共計1萬4,707人，占總員工人數比例4.61％，比前一年微幅增加；金總表示，這顯示金融機構對於從業人員培養金融科技能力，並借重金融科技公司的專長相互合作的情況，已逐漸成為趨勢。