補強REITs 新光一號條款上路

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今年第二季底信託業受託管理REITs

國內REITs發展20年，卻面臨檔數越來越少、甚至被清算的窘境，金管會決定出手協助。信託公會指出，「強化REITs法規管理」是2020年金管會推出信託2.0的重要措施之一，這次針對REITs管理、實務發生的問題進行相關法規修改，已獲金管會核備，新規將以往的法規漏洞一一防堵。

REITs在國外是個熱門退休投資商品，2021年新光一號REITs市場派透過受益人會議臨時動議，解任不動產管理機構，最終在今年清算下市，透過法令灰色地帶為REITs基金運作帶來重大影響。

信託公會秘書長呂蕙容說明，這次修正REITs自律規範重點有六項，主要針對實務上REITs投資人對受益人會議處理程序的質疑等相關爭議進行修正。一是增訂不得在受益人會議以臨時動議提案的議案類型，及受益人會議重大議案的範圍，包括不動產管理機構的委任、終止委任及報酬的調增，其他專業機構的委任及報酬的調增，避免這些重大議案僅以臨時動議方式決議，可能造成基金運作受影響。

二是不得以書面方式召開受益人會議的議案類型，如不動產管理機構的委任、終止委任，這類對受益人會有重大影響的議題，必須以親自出席方式進行意見陳述與討論；三是修正信託監察人之權限範圍及不適任解任機制等規定。信託監察人得以自己名義為受益人，為基金訴訟上或訴訟外的行為，但以下五項不行，即解除受託機構的責任、變更或終止本信託契約、同意受託機構的辭任、解任、指定或聲請法院選任新受託機構、本基金的委任律師、股務代理機構及不動產管理機構的選任及解任等。

四是增訂受託機構暨不動產管理機構得收取績效報酬之規定、承租行為納入控管關係人租賃交易態樣一併規範等；五是增訂現金流量表，以加強REITs會計報表之揭露事項；六是考量因應疫情及數位環境變遷，新增視訊方式召開會議規定，提供多元化會議形式之選擇。

呂蕙容指出，沒有信託監察人的REITs，持有3％的受益權人可提案要求受託機構召開受益人會議，若受託人仍不召集可報請主管機關許可後，自行召集受益人會議。