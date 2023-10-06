中小企千億振興融資 連月成長

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財政部國庫署表示，中小企業千億振興融資方案4月中旬開辦，由八家公股銀行以自有資金，提供貸款總額度3,000億元，截至8月底累計核貸928.04億元、1萬1,727戶，從5月起，每月核貸金額連月成長，國庫署指出，該方案對微型企業與新創企業尤有幫助。

疫情後為因應國際政經變局衝擊，財政部督導公股銀行配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，推出中小企業千億振興融資方案，自4月中旬開辦，實施期間至明年12月31日止，八家公股銀行以自有資金提供貸款總額度3,000億元，貸款利率最高不逾中華郵政2年期定期儲金機動利率加1個百分點（目前為2.595％），貸款對象屬微型及新創事業、創新及轉型升級，貸款利率還能更優惠。

國庫署表示，方案截至8月底累計核貸928.04億元、承作11,727戶，其中以承作微型及新創企業戶數為最多，計6,095戶，超過總戶數的一半，顯示在協助微型及新創企業上頗具成效。

以每月核貸金額來看，5月新增179.63億元，6月到8月止的3個月，分別核貸208.43億元、246.56億元、293.42億元，月增16.03％、18.29％、19％，每月的增幅都有所成長；金管會近日也公布國銀對中小企業放款餘額，至8月止已連續六個月增加，並分析這是近期景氣回穩的跡象。

國庫署說明，中小企業千億振興融資方案累計至8月底，以放款餘額金額來看，第一名為合庫銀131億元，第二、第三為兆豐銀121億元與彰銀118億元；以承作戶數來看，第一名是臺企銀的2,860戶，其次為台銀1,861戶，第三為兆豐銀1,488戶。