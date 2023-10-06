銀向樂退新生活論壇 16日登場

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想要退休富裕又快樂，就不可錯過華南銀行與工商時報共同舉辦「華富人生下半場 銀向樂退新生活」高峰論壇，論壇將於10月16日下午舉辦，邀請業者、專家、學者從退休策略規劃、風險控制、財富傳承等角度來探討退休生活的全面預備方案，民眾屆時也可透過工商時報官方FB觀看直播。

「華富人生下半場 銀向樂退新生活」論壇官學界齊聚，邀請金管會副主委蕭翠玲、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬、工商時報社長陳國瑋致詞。

此外，政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆、勤業眾信聯合會計師事務所保險產業負責人林旺生、法國巴黎人壽台灣分公司總經理戴朝暉將針對各項民眾關心的議題發表專題演講，華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢則以「人本科技 躍升保險服務力」為題，發表專題演講。

會議最後，還將由工商時報社長陳國瑋主持綜合對談，鎖定「保險新觀念 全面守護人生風險」主題，與談人包含華南銀行總經理黃俊智、保險事業發展中心總經理葉爾康、彭金隆、林旺生。

綜合對談中，將探討多個關鍵議題，包含超高齡社會即將來臨，對台灣保險業的挑戰和機遇；台灣現行退休、長照制度與高齡保險如何做到相輔相成。未來高齡或老後生活相關保險商品規劃趨勢，以及還有運用金融工具輔助財富傳承的規劃時應注意事項等等。

隨著我國已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會，加上老年人口占總人口比率將持續提高，預估於2039年突破30％，至2070年將達43.6％，因此從退休到財富傳承都是現在的最重要課題，傳承的過程更是牽一髮動全身。

由華銀、工商時報舉辦的「華富人生下半場 銀向樂退新生活」論壇，將由產官學的專家手把手將相關的獨家秘訣分享給所有人。其中，最重視客戶需求的華銀將鎖定多項重點，分享為客戶提供專業和信賴的金融服務，讓客戶得以享受最美好的人生下半場。

想要讓退休富裕又快樂的美夢得以成真，千萬不能錯過「華富人生下半場 銀向樂退新生活」論壇，絕對能讓人收穫滿滿，提早完成退休到傳承的終極美夢。