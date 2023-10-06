國泰人壽服務中心 三年阻詐7,600萬元

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近年詐騙猖獗，國泰人壽服務中心防詐有功，據國泰人壽內部統計，從2020年到今年8月底，共成功攬阻97件詐騙案，成功攔阻金額共7,597萬元，守住保戶的財產安全。因超過5成到服務中心的客戶多大於55歲，若保戶到服務中心要辦理「金流」相關的服務時，客服都會保持高度警戒心跟敏感度，像是貸款、解約，都會主動關心保戶資金用途。

國泰人壽據點服務發展部協理林祥復提醒，就國泰人壽服務中心觀察到主要有三大詐騙樣態：第一是勸誘「保單解約」，大部分是詐騙集團勸誘要保人拿自己的保單（要保人與被保險為同一人）解約，因為這樣比較好操作，可以少通知一人。

第二是「部份提領」，像是投資型保單中的有保價金，詐騙集團會叫受害人領出。常聽到保戶說，要投資保證獲利的股票，客服人員會假裝也有興趣，請保戶提供相關資訊或拉入群組。進一步查證後，發現裡面居然都是詐騙訊息。

第三種是「保單貸款」，有次一名保戶不斷問到「錢何時可以匯入？」且神色慌張，讓客服人員提高警覺，詢問保戶「是要匯錢給誰嗎？」。保戶說自己有名在美國當兵的男友，想回台灣但沒有錢買機票，故需要保單貸款。之後還要把錢匯到比特幣帳戶，存進虛擬錢包中。客服人員一聽認為是詐騙，並請警察到場協助，才成功保住辛苦錢。

林祥復指出，通常可能疑似遭詐騙的保戶，語氣會非常堅定、但眼神充滿不安；這時候客服就會提高警覺，試圖卸下保戶心房，透過話家常的方式，同時提供詐騙資訊，與保戶一起找出真相；若客服人員勸不聽，則會請警察協助勸說。