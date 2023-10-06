宏碁IPO老虎隊 前三季績昂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

宏碁IPO老虎隊營收表現

宏碁集團旗下上市櫃、IPO老虎隊今年營運維持成長動能，其中建碁（3046）因切入電動車充電樁，加上工控市場大型專案回流，推升第三季營收站高、累計營收居18年來高點。

另展碁國際（6776）仍有明顯優於疫情前營運表現，其它包括倚天酷碁-創（2432）、興櫃海柏特（6884）、宏碁遊戲（6908）也都繳出累計營收站穩歷史新高的成績。

建碁受惠大型專案回流、帶動業務增溫，第三季適逢專案進入交貨高峰，該季營收來到16.75億元，季增逾8％、年增75％以上，更一舉站上自2008年以來單季新高，前三季累計合併營收43.86億元、較去年同期大幅增長71.75％，為近18年來同期高點。其中，9月營收較8月營收高峰收斂12.3％，但仍達5.49億元，續居單月營收高檔，也寫下2006年以來同期新高。

展碁國際雖受先前疫情拉抬業績、墊高基期影響，今年前三季合併營收167.95億元，尚較去年同期收斂3.9％，居歷年同期次高。不過旗下代理資訊軟體及AI應用、資安防護解決方案銷售可期，挹注毛利、營益率維穩高檔，上半年獲利亦優於往年同期。

在創新板上市的倚天酷碁，雖因PC市況走弱、周邊產品銷售動能趨緩，但仍見部分急單挹注，加上聚焦智慧移動領域的電動滑板車新品，在海外市場出貨增長，推升其前九月累計營收以14.9億元創高、年增16.67％。

海柏特第三季營收以逐月走升態勢、達2.21億元，年增25.6％，前三季營收達6.78億元、年增28.56％，續站歷史新高。

宏碁遊戲除今年新併入Winking Studios Ltd.（唯晶科技，原Winking Entertainment Ltd.）營收外，受惠PlayStation遊戲主機供貨量充足，加上今年第一季取得銷售代理的掌上型PC遊戲機Steam Deck熱銷，同步帶動其單月營收有翻倍以上年增表現，累計前三季合併營收33.95億元，年增140.82％，續寫歷史新高。

Winking Studios Ltd.並於日前召開股臨會，通過於新加坡凱利板上市的首次發行新股配售股份案。依宏碁遊戲規畫，Winking Studios Ltd.將於今年內在新加坡凱利板申請掛牌，將成為宏碁旗下老虎隊中首家海外IPO的小小虎。