成長不墜 緯軟全年營收戰新高

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緯創軟體（4953）9月合併營收7.69億元，再創歷史新高，此外，第三季及今年前三季營收均創歷史新高。該公司展望第四季，整體成長步調仍將延續，全年營收可望再次突破新高。

緯軟9月份合併營收7.69億元，月增3.5％、年增9.5％。第三季合併營收為22.2億元，季增4.4％、年增6.8％。前三季累計合併營收64億元、年增9.3％。

雖然大陸市場因經濟環境波動及客戶降低成本等策略影響，營收成長速度較去年相比有所放緩，但在互聯網大客戶及新能源智慧車客戶需求持續增溫下，營收仍穩健成長，9月、第三季及前三季累計營收皆創歷史新高。

緯軟日前法說會時表示，下半年將加速布局東南亞市場，首選市場為新加坡，初期以台灣的團隊來服務新加坡客戶，再跟著客戶的腳步到其他東南亞國家。

長期來看，該公司認為，新興科技市場蓬勃發展，緯軟與客戶在AI相關應用上有多方面的合作及布局，有機會成為下一波關鍵驅動力，整體營收應可隨產業趨勢向上。新興科技AI及生成式AI等技術也已融入自動駕駛、智慧座艙等解決方案，接下來還會提供精準行銷及智能客服等應用。

下半年緯軟看好的產業，包括自動駕駛、自動座艙、車聯網、導航、軟體及智慧交通等等。

同時，今年為激勵內部AI創新應用，該公司將生成式AI導入員工服務平台，並更名為「Chat8855」，秉持「以人為本」的核心理念，期望透過全天候的智能服務，提升員工體驗及量能，並強化營運效率及競爭力。