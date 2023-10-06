迎資通訊旺季 鴻海估Q4營運超車Q3

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鴻海（2317）9月營收跳增至6,607億元，較上月4,128億元增加近6成，創下今年度以來單月新高，不過對比去年9月時高峰業績達8,223億元，仍年減19.65％。

累計前九月營收4.3兆元，年減7.65％，創歷年同期次高紀錄，僅次於去年高峰，惟累計營收年減幅度也較日前擴大。

鴻海預估，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運會逐季加溫，預計第四季將較第三季顯著成長。

另外，鴻海預計在10月18日舉行鴻海科技日、11月14日舉行法說，對外說明公司營運展望。

鴻海9月營收月增60％，鴻海指出，消費智能產品和元件及其他類產品的成長強勁，雲端網路產品約略持平，電腦終端產品微幅衰退。其中消費智能產品受惠於9月各大品牌商發布新品，因此帶動業績成長。元件及其他產品因消費智能產品零組件出貨增加，帶動出貨量和營收。但是PC市場需求不振，使得電腦終端產品衰退較為顯著。

鴻海第三季營收1.54兆元，年減11.65％，除因去年基期高之外，市場需求尚未回溫，導致第三季營收衰退。電腦及終端產品雖受惠於返校需求增加，季增顯著，但是整體PC市場需求不佳，因此出現衰退。元件及其他類別產品雖受惠於消費智能產品零組件出貨增加，但非主要業務需求下降，因此與去年約略持平。

鴻海前九月營收4.3兆元，年減7.65％，四大產品類別皆較去年有微幅衰退。元件及其他類別產品雖因消費智能產品零組件出貨增加，但非主要業務需求下降，因此出現衰退。全球消費電子市場疲軟，使得電腦終端產品在PC需求拉不上來的情況下，較去年約略衰退。