風雨生信心 颱風假助攻 新光三越周年慶超嗨

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新光三越近三年周年慶首波與全檔業績

新光三越百貨周年慶5日鳴槍，首波北中南共六店（高雄三多店因颱風來襲延後一天）率先開跑，台中店受惠颱風假帶動人潮暴增3成、嘉義增2成，台北南西店則在新任董事長吳東昇、副董事長田中豐彥與總經理吳昕陽等首度合體為近千家廠商打氣助陣，首日繳出逾5億元高業績，接下來四天連假有望衝高買氣，挹注首波六店業績衝80億元目標、年增0.6％。

吳昕陽強調，周年慶首日碰到颱風不是沒經驗，在經過一整晚評估，台北南西店、桃園、台中中港、嘉義等四店如期開跑周年慶，南台灣高雄三多店延後一天開跑、台南店中山店則延至下午2時起跑，吳東昇、吳昕陽均認為，顧及員工與顧客安全才做此決定，且周年慶首波檔期達18天，不會干擾到疫後補償性消費買氣，反而風雨生信心！

吳昕陽強調，今年新光三越前三季不論是來客數、營運業績都是雙位數成長，且練了一年的功夫，超過600個櫃位改裝，近千櫃位備貨增5％，特別是先前因新冠疫情而無法大量供貨的廠商端，像是家用家電等，今年均推出新品，包括iPhone、Iot與AI智能商品相關的家電、電競新品都在預購表現優異，加上行銷數位化、自動行銷更精進，今年前三季會員數已超過340萬、新增40多萬會員挹注下，都將在周年慶驗收成果，全檔周慶業績目標上看206億元、年增1％。

吳昕陽指出，新光三越台北南西店32年來的周年慶，一向被視為百貨周年慶景氣「風向球」，只要南西店周年慶開紅盤，基本上百貨景氣就會好，廠商、同業也會更具信心。南西店周慶首日傍晚即傳捷報，單日專業彩妝增長2～4成、3C銷售翻倍增，家用家電增長1至2成，服飾也有1成的成長，近千家廠商在首波周年慶促銷把資源集中在南西店，改裝櫃位就高達百家，且同步推出日本京都展初登場美食伴手禮，均有助南西店周慶業績創新高。

吳昕陽強調，化妝品在周年慶期間業績占比仍居3成，之所以成為周年慶「火車頭」在於帶客效益強，多年來化妝品吸客最多，周年慶期間更比近年崛起的國際精品業績比重還高，預期今年化妝品業績在周年慶業績占比仍可達3成，國際精名品占比約2成。