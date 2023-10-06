新光三越吳東昇、吳昕陽 展現公司治理新高度

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百貨龍頭新光三越周年慶5日開跑，首波6店中就有4家店位於中南部，因颱風來襲而讓新光三越團隊苦惱一整晚；「硬開不一定好」新光三越總經理吳昕陽認為員工與顧客安全為重，唯恐高雄風雨過大決定讓三多店周慶延後一天。

首度參與周年慶開跑的新光三越董事長吳東昇，在隨著團隊一路在CHANEL、雅詩蘭黛、Dior等櫃加油打氣之餘，更興奮指出「太熱鬧、太震撼了！」還私下開玩笑說跟選舉場有拚，連一早要吃的維他命都不用吃，到賣場就有滿滿的Energy！

吳東昇自今年3月底接任董座以來，對於新光三越經營團隊相當滿意，尤其是前三季業績雙位數成長，對基數雄厚的新光三越相當不易。

他透露，這半年總經理率領的經營團隊為新光三越全台各店做了很多改變與作法，他也因此陸續巡店參觀，愈逛愈多，體驗到買東西是很大的享受；而面對周年慶開跑，他笑說自己早有購物list，首日先觀察一下。

儘管泛新光家族今年以來陸續歷經新光三越董事改選、新光金董事改選等衍生出不少叔姪對戰等爭議話題，至今兩大體系組織已趨於穩定，外界對吳東昇接任董座對新光三越業務界入更是關注，而從吳東昇陸續與吳昕陽同台在攝影展、周年慶開跑互動，專業分工的公司治理相當明確，一遇到經營業務與策略內容，馬上Cue總經理發言，同時不忘新光三越「台日共治」傳承，請日籍副董表達對市場盛況看法，尊重專業。

而談到周年慶開跑首日遇到颱風，吳東昇指出，前一晚經營團隊已將相關考量與決定告知，他尊重專業，同時強調團隊有信心打好這一仗，特別是疫情三年被壓抑的購物慾望會反應在補償性消費上，並不擔心颱風干擾，並指著吳昕陽說「我們的名字都有太陽，總經理有陽，我是東昇」，買氣會雨過天晴好起來。