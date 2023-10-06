台北觀光飯店 雙十住房報喜

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觀光飯店雙十連假住房與平均房價

中南部國人北上度假，加上外國友邦組團來台參加國慶大典，今年最後一檔連假「雙十國慶連假」，台北君悅、晶華、喜來登、寒舍艾美、艾麗、萬豪、美福等城市觀光飯店，住房業績價、量齊揚，平均房價較去年同期成長4％至66％不等，平均住房率年增6％至47％。

根據觀光署統計，國慶連假的國內飯店訂房率只有54.75％，推測因民眾瘋出國，所以飯店住房不如預期。然而據調查，台北觀光飯店雙十連假其實住房「價量齊揚」！除中南部民眾北上旅遊度假，僑胞返台與國外友邦組團參加國慶，都推升台北觀光飯店住房與房價。

受惠諾魯國慶團入住，台北晶華酒店雙十連假住房率85％，較去年同期大增53個百分點；平均房價6,500元、年增66％。台北君悅酒店今年雙十連假住房率四天平均達75％，上看8成滿房、平均房價5,278元；與去年同期三天連假相較，整體住房率成長12個百分點。

台北寒舍艾美酒店雙十連假住房率約85％，平均房價為7,800元。住房率相較去年成長6個百分點，平均房價提升300元，尤其10月7日訂房幾乎全滿。台北艾麗酒店雙十連假住房率約68％，平均房價6,113元、年增40.7％，其中10月7日訂房率超過9成。

台北喜來登7至10日雙十連假住房率81％，平均房價4,900元，住房率成長47個百分點、平均房價成長29％。

台北萬豪酒店雙十連假住房率為85％，平均房價6,720元，住房率較去年同期增加22個百分點。同樣位在大直的台北美福大飯店雙十假期，四天平均住房率為75％，平均房價6,700元。住房率較去年成長9個百分點，平均房價成長3.5％。