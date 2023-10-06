跨足火鍋 揚秦涮金鍋首店插旗桃園

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連鎖餐飲集團揚秦國際為擴大營運動能，除旗下早午餐品牌「麥味登」將於明年推出全新店型，連鎖炸雞品牌「炸雞大獅」明年第二季插旗美國洛杉磯以外，還跨足火鍋市場新創「涮金鍋」品牌，開在桃園市慈文路的「涮金鍋」首店將於7日正式開幕，瞄準年產值逾400億元的火鍋商機。

涮金鍋也成為揚秦旗下的麥味登、炸雞大獅、「REAL真．Cafe．Bread」烘焙連鎖之後的第四個品牌。

揚秦總經理林麗玲表示，涮金鍋正式營業，並經市場考驗之後，將從北區開始展店，預定於明年3月起開放加盟，進而布局六都各主要商圈，首年目標開出6家店。

揚秦董事長卓靖倫表示，國人每年雞肉消費已超過豬肉，揚秦關係企業超秦肉品立足市場逾30年，具溯源、安全、便利優勢，除為國內第一家政府核准設立的家禽電動屠宰場，並為多家連鎖餐飲、連鎖速食，以及連鎖超市與團膳的新鮮肉品供應商。超秦此資源即為揚秦進軍火鍋市場的競爭優勢。

林麗玲指出，涮金鍋定位為中平價的和風涮涮鍋，瞄準外食上班族和家庭客為主要客源。品牌主打以國產台灣黃金雞熬煮出的雞湯為鍋底，並以「生鮮雞肉、冷藏直送」、「原塊肉品、絕無重組肉或注脂肉」與「時令蔬菜、產地溯源」等三大賣點爭取市場青睞。

疫後民眾生活回到常軌、餐飲內需市場復甦，揚秦旗下餐飲品牌因具剛需屬性，營運動能回溫更快，帶動集團上半年合併營收達10.21億元、年增13.98％，稅後純益0.63億元、年增2.53％，EPS達2.08元，營收獲利均改寫同期新高。