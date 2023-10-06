房市回溫 9月來客增6％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

傳統推案旺季登場，新青安房貸政策磁吸買房客回流，使得房市有回溫現象。據《住展雜誌》調查，9月房市來客量比8月攀升6.38％，且指標大案紛紛趁著928檔期登場，「贏家通吃」效應出籠，強吸區域來人及買氣，衝擊周邊建案銷況。不過台北市市況仍相對冷靜，甚至不乏單周「零成交」的窘境。

住展雜誌5日公布9月「住展風向球」，單月分數上升至46.5分，對應燈號依然為綠燈，已「連十綠」。風向球六大構成項目呈現「三升、三平」，其中預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數分數上升，待售建案個數、議價率、成交組數分數持平。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，以傳統旺季標準來看，928檔初期北台灣整體市況表現普通，直接原因是雙北市區新案開價續攀高、總價門檻過高讓買方縮手，將目光轉往相對低價區；間接原因則有9月下旬遇周末補班、連假出國潮等。

成采錡指出，邁入傳統旺季928檔期，9月北台灣預售屋推案量約800億元，與去年同期相當。至於最具指標的來客組數方面，統計顯示，9月平均每周約25組、月增6.38％；成交組數方面，9月平均每周約2.3組、月減8％。

成采錡表示，新北、桃園房市雖有些熱區買氣依舊穩定，但台北市相對冷清，部分預售新案甚至單周「零成交」，使得9月總體成交組數分數僅持平。也因市場買盤有限，近期區域市況越冷清，「贏家通吃」的現象越明顯，指標案吸走區域來客及買氣，衝擊周邊建案銷況。