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中工搶下板橋福利站都更案

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中華工程競標政府公部門標案，再度進帳一筆，由中華工程邀集合勤健康事業、元宏聯合建築師事務所、都市更新研究發展基金會、宏大不動產估價師、富鴻網及廣懋材料科技等團隊，5日與國家住都中心簽訂「新北市板橋區公館段956地號等14筆土地公辦都市更新案」，計畫斥資20億元開發為24樓的全齡住宅大樓，預計2028年完工；這也是中工轉型房地產開發商，轉戰競標政府標案之後，得標的第三筆公部門標案。

中工近兩年在公部門房地產標案大有斬獲，繼簽下新北樹林公辦都更案，北市水源二、三期整建住宅公辦都更案「城南水源」後，5日再簽下板橋福利站公辦都更案。中工董事長周志明表示，板橋福利站案將規畫興建地上24樓、地下4層的SC結構建築物，做為住宅、共享空間、零售商業等使用，住宅部分規劃約197戶，坪型設計以1至3房約20至43坪區間。建築設計上引入ESG、循環經濟，並透過彈性空間設計，創造共享、共學、共樂之互動環境。

板橋福利站公辦都更案基地面積868.78坪，為響應2050淨零碳排路徑，新的建築將達「R-BERs新建住宅效能標示1級」的標準，同時取得綠建築黃金級、智慧建築銀級與耐震標章，打造出兼具生態、節能、減廢、健康、安全、智慧的優良建築。

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