落實永續環保 達德能源秀成果

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當再生能源結合生態永續，會激發出什麼火花？達德能源參加智慧能源週，巧妙以環保循環永續的元素，將國內首創以風能和生態教育為主題的環教場域，達德能源環境教育中心在地的河口生態與濱海地方文化，搬到展覽現場，並透過小講座及生動環教課程，解說風電從開發、建置及維運等不同場景，推廣風能教育及落實環境永續。

達德能源為全球陸域風電及太陽光電開發與營運領導廠商，目前在全球總共設置2,630部風力發電機組、總裝置容量超過6,110MW。營業據點遍布全球29國，深耕台灣近20年，目前也是台灣最大民營再生能源開發商。達德能源董事長曾葳葳說，達德能源長年致力於陸域風電與太陽光電的開發、建置和營運，在台陸域風電市占率超過50％，綜合風電、光電供應台灣約266,761戶家庭用電量。

今年在台實現206座風力發電機組的里程碑，達德能源目前在台灣西部共7個縣市有開發以及營運中的陸域風場，亦於雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等各地設置並且維運共47座的太陽光電場。

所有元素都在日後不同展覽可重複使用！曾葳葳說，達德以聯合國SDGs 17項指標中的第7項「可負擔的潔淨能源」及第13項「氣候行動」為己任，除了透過再生能源之建置助政府達到淨零碳排目標，也希望將環保理念擴大日常應用中，善盡地球公民應有之責任。

成立「達德能源環境教育中心」，長期推廣風能教育並與社區連結。達德能源此次參展也巧妙運用環保裝潢材質、租賃家具及二手地毯，結合可回收再利用的木頭棧板作牆面材料。搭配黃槿、濱刺麥等海濱植物，營造出的自然的美感，打造更具環境友善的展場氛圍，搭配65吋電視輪播達德200台風機的建置歷程，宣傳公司經營理念及風場建造過程，並透過42吋觸控螢幕，與參觀者互動，深化參與。更利用帆布展示掛軸及QR Code技術，取代傳統的DM，展示環教中心及企業永續相關資訊，降低了廢棄物產生，讓參觀者能夠更便利地獲取及保有所需訊息。

專案管理、工程人員、機電整合、公關行銷及環評，從開發一路到建置、營運，各種人才在綠能產業都有發揮空間，曾葳葳對台灣有志投入綠能產業的青年喊話，淨零轉型是全球趨勢，代表綠能產業前景看俏，達德挾太陽光電和陸域風場開發運維與經營的實績，全球視野加上在地經驗，將會是最好的職場選擇。