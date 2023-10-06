台肥氨能轉氫能 扮乾淨能源提供者

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台灣肥料公司3日在起家厝－TFC南港經貿大樓台北漢來大飯店三樓宴會廳，舉辦「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」，邀集產官學研專家數十名講者及近千名與會來賓齊聚一堂，為台灣2050年實現淨零排放路徑策略12項關鍵戰略中的氫能原料供應、相關產業體系發展等議題，提出解方及貢獻。

台肥董事長李孫榮在研討會上表示，成立至今已有77年的台肥，除了目前有四大主軸事業體包括：肥料事業、化工事業、深層海水及生技事業、不動產事業以外，台肥將加入第五個主軸就是「乾淨能源事業」，台肥的低碳氨是台灣最乾淨最不耗能的氫氣來源，台肥早已著手積極進行布局及規劃。

行政院副院長鄭文燦特別蒞臨研討會致詞鼓勵支持並表示，台肥公司已擁有完整液氨供應鏈，正好是台灣成功發展氫能的關鍵。期待未來台肥在董事長李孫榮的領導下深化氫能領域轉型發展，為台灣潔淨能源供應發揮重要角色，更樂見有更多企業能像台肥公司一樣地積極參與投入，為達成2050淨零排放目標來努力。

台肥擁有台灣最完整的液氨供應鏈，包含液氨技術團隊、液氨設備、液氨碼頭、液氨儲量等，還有現在主要提供肥料生產用的4萬噸液氨槽，未來將再擴建2座更先進之綠氨專業儲槽，目前已通過環評，將規劃在周圍建氨氫裂解廠，期盼能建立台灣氨能產業鏈，形成氫能平台。

台肥更配合政府政策，6月率先從沙烏地合資夥伴Sabic AN進口台灣第一船低碳氨，已是國內低碳氨產業鏈最大原料供應者。如同台積電扮演整合台灣半導體產業鏈的角色，期待台肥也能夠在台灣氫能的上、中、下游的產業鏈扮演整合的角色，在台灣淨零轉型及永續發展中做出更強有力貢獻。