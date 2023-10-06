智慧能源週與淨零永續展 10/18登場 開放線上登記參觀

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由外貿協會與國際半導體產業協會（SEMI）共同舉辦、全臺最具指標性再生能源產業展覽－2023年「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」，將於10月18日至20日在台北南港展覽1館同期展出，即日起開放各界線上登記參觀。

今年共計280家企業參展，展覽規模達到1,250個攤位，展示涵蓋太陽光電、風力能源、多元創能，如氫能、小水力等前瞻性能源，以及儲能應用多項能源產業鏈及解決方案，更有減碳技術、節能、綠色製程、綠色金融、綠電交易等技術與服務，打造集能源供給、低碳製造、環境永續三方合一的媒合交流場域。

政府制定「十二項關鍵戰略」於能源、產業、生活、社會四大層面推動淨零轉型，2023年總預算達新臺幣445億元，至2030年預算近新臺幣9千億，預計帶動民間4兆元以上的投資，創造5.9兆產值。去（2022）年首創台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan），今年展覽規模倍增，以提供企業節能減碳、碳盤查及綠色金融等驅動淨零轉型的解決方案為目標。

展覽期間亦舉辦國際淨零高峰論壇，涵蓋「趨勢」、「綠色金融」、「減碳實證」三大主軸，從世界趨勢開場再切入綠色金融支持產業轉型，最後透過企業減碳實證分享最新技術與觀點，聚焦探討產業新局，助力與會者搶先抓住臺灣的永續競爭力，實現減碳的永續革新。登記參觀網址：https://www.energytaiwan.com.tw/zh-tw/register-pro-visitor/index.html。