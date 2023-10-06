大摩看好鈺齊 目標價165元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外資券商摩根士丹利初評鈺齊-KY（9802），給予優於大盤的評價，目標價165元，預估明年EPS達15.4元，獲利年增率56％，並成為亞太鞋類製造商當中的首選個股。

摩根士丹利認為，鈺齊明年有多元化的成長驅力，包含市占率提升、產品別擴張、2024年營收成長，及推動利潤率復甦，未來將維持多年的獲利成長。

鈺齊是大中華區第六大上市鞋類代工企業，專注於戶外功能鞋，前三大客戶占去年銷售額約39％，業績較不受單一客戶訂單波動的影響。

鈺齊除能夠處理小批量訂單，並有三項優點能持續吸引新客戶，分別為支持客戶的多品牌行銷方式、產出消費者平常不同的功能鞋、多國產地，全球化的生產鏈。

法人估，鈺齊明後年將進入獲利上升週期，粗估到2025年，毛利率將提升至23.1％，營業利益率將提升至16.3％，2023至2025年獲利的複合成長率將達33％。

摩根士丹利認為，鈺齊有利股價上漲的因素，包括看好第四季營收前景（春季/夏季訂單）、主要客戶VFC、Deckers及On Running等的財報利多。

鈺齊自結8月合併營收9.77億元、年減63.34％，前八月合併營收123.61億元、年減20.16％。鈺齊表示，前八月營收衰退主因，為持續暴力升息及俄烏戰事延長，造成全球產經情勢更多不確定性，這不僅影響終端實質購買力，更波及品牌客戶下單力道與拉貨節奏。

法人指出，第三季Nike、愛迪達等持續調整庫存，但已有轉好趨勢，第四季庫存可能進入健康狀態，待庫存去化結束及大陸市場買氣回溫，預料可望推升製鞋業的營運成長。