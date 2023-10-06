文曄Q3營收創高 EPS 1.45元

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文曄（3036）董事長鄭文宗指出，該公司投入38億美元（新台幣1,212億元），收購加拿大電子元件通路商Future，將以自有現金、現增1.35億股及辦理聯貸600億元等方式籌措資金，有能力給付。

文曄5日召開線上法人說明會，會中說明2023年第三季營運成果及未來營運展望，法人對文曄收購Future高度關注。

鄭文宗指出，Future是一家零負債公司，獲利等於現金流，且該公司的汽車電子及工業產品占比高，屬明星產品，未來與文曄合併加乘效益高。

文曄第三季自結合併營收1,672億元，高於財測數字。合併營業利益22.6億元，合併稅後純益12.8億元，以加權平均股數計算，每股稅後純益（EPS）約1.45元。

2023年前三季度合併營收4,048億元，年減2％，合併營業利益62.8億元，合併稅後淨利歸屬於母公司業主29.7億元，以加權平均股數計算，EPS 3.06元。

展望年第四季，基於1美元兌換32.2元新台幣假設，營收預估中位數為1,750億元，約當季成長5％與年成長11％，合併稅後淨利歸屬於母公司業主預估中位數13.2億元，以加權平均股數計算，EPS預估中位數1.49元。

文曄公布9月營收629億元，月增約25％，年減1％。今年第三季合併營收1,672億元，季增42％，年成長7％，刷新季度營收歷史紀錄，超越上次法說提出的1,400～1,500億元預估高標。