台積電呼應永續目標 點燃青年夢想

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台積電文教基金會10月5日於孫運璿科技‧人文紀念館舉行「台積電青年築夢計畫」示範計畫記者會。第八屆「台積電青年築夢計畫」呼應聯合國永續目標15「生物多樣性」，邀請科普作家王瑞閔（胖胖樹）擔任築夢人，精心策畫「我有一個夢：通往世界的熱帶雨林文化植物園」特展，即日起至11月19日於孫運璿科技‧人文紀念館展出，以大型鹿角蕨、蔓綠絨及各式各樣葉和果實將近200種植物，交織出心中夢想中的文化植物園。台積電文教基金會藉由王瑞閔對於熱帶植物的熱愛，期盼點燃青年世代對於夢想的熱情。

台積電文教基金會董事王建光表示，台積電築夢計畫自2016年舉辦以來，每一年都能見到台灣青年代展現了他們對社會的關心以及令人驚豔的創意。除了提案競賽外，台積電文教基金會也期許「台積電青年築夢計畫」成為一個倡議平台，拋出與聯合國永續指標SDGs扣合的議題，引發社會與青年朋友的重視。

今年第八屆「台積電青年築夢計畫」為呼應聯合國第15項永續目標「生物多樣性」，以「植一顆夢的種子」作為主題，榮幸邀請科普作家王瑞閔先生，希望透過他的經驗及夢想，引領大眾認識植物在人類社會所扮演的重要角色，並提升社會對於生態保護的意識。

王瑞閔強調，日常生活裡無所不在的雨林植物，背後其實有著「看不見」的歷史軌跡、文化意義與生態價值，此次特展共分四個展區「生活中看不見的雨林之旅」、「懷舊的拉美之旅」、「佛系的印度植物之旅」以及「舌尖的東協植物之旅」。王瑞閔以近200種活體植物接合社會生活的脈絡，透過視覺、味覺、聽覺、觸覺以及嗅覺來感受生活中無所不在熱帶植物的魅力。

2023第八屆台積電青年築夢計畫，即日起至10月20日（周五）中午12時開放報名，徵件相關辦法詳見官方網站 tsmc-Udreamer.org。