興大攜瑞思資訊 培育印尼、大馬資安國際人才

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因應資安專業國際人才需求日益增長，國立中興大學、瑞思資訊股份有限公司9月舉辦人才培育合作備忘錄簽約儀式，攜手推動印尼、馬來西亞國際人才培育，發展中部地區資安人才基地。

興大詹富智校長表示，資安是當今社會面臨的一大挑戰，全球對於資安專業國際人才的需求日益增長，本計畫以南向發展，鎖定印尼、馬來西亞培育國際人才鮭魚返鄉服務，透過與瑞思資訊的合作，帶領學生們進入資訊以及資安產業的門檻，為業界培養更多具有實戰經驗的優秀資安國際人才，並且在資安領域實現技術創新和突破。

瑞思資訊股份有限公司董事長郭宏裕表示，瑞思資訊提供參與計畫的學生3個月保障之任用期，期間給於工程師發展之充足教育訓練，另協助瑞思資訊對於印尼、馬來西亞等外國客戶之專案支援。計畫結束後，表現優異者，瑞思資訊另提供簽約資格，將實習之職務轉為正職，提供學子返鄉發揮所長的機會，非常感謝興大攜手合作培育國際優秀人才。

興大產學研鏈結中心主任張健忠表示，本中心以臺灣國際產學中心為平台，協助國家發展資安產業，以國際人才實際需求為導向，促進相關技術研發、產業鏈結媒合，培育跨領域人才進行在學、在職訓練及企業解題之產學合作，促成臺灣資安產業接軌國際，奠定產業發展基礎。

簽約啟動儀式由中興大學校長詹富智、國際事務處副校長兼國際長周濟眾、產學研鏈結中心主任張健忠、化學工程學系助理教授郭文生及本計畫主持人：產學研鏈結中心營運長黃俊卿、產業代表：瑞思資訊股份有限公司董事長郭宏裕、執行副總袁紹清、專案經理彭睦桓攜手簽署合作備忘錄。