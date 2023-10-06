9月營收雙增股 扮台股領頭羊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

15檔9月營收雙成長股

近期台股指數回測守住前低後上演反彈行情，資金聚焦在9月營收優於預期的個股，9月營收雙增股的晶相光（3530）、安格（6684）、譜瑞-KY（4966）等5日鎖住漲停，靠著9月營收亮眼個股扮演領頭羊，帶動台股挑戰月線反壓。

國際經濟情勢不明朗，美債價格重等利空衝擊本周的台股波動，所幸4日指數守住前低16,202點未破。國泰證期顧問處蔡明翰表示，主要AI伺服器相關供應鏈第四季進入出貨旺季，再加上投信法人偏多進場操作，從近期已發布的多家公司9月營收，即可確認部分電子業的營運頗為強勁。

台股5日大漲180點，收復10日線，往月線挑戰，盤面上9月營收繳出亮眼成績單的個股帶頭衝，最具代表性的是千金股譜瑞-KY鎖住漲停，收在1,125元。

上市櫃公司9月營收陸續公告，預計雙十國慶之後將全數公告完畢，依據目前資料統計9月營收呈現年增、月增的雙增股，且近五個交易日三大法人買超，有晶相光、安格、譜瑞-KY、一詮、中天、東陽、全新、智擎、長聖、豐藝、聯茂、台光電、鈺太、南港、凡甲等個股。

安格為影像轉換晶片設計公司，9月營收3,844萬元，年增112％，月增7.89％，預計第四季將推出新產品，安格在營收表現激勵之下，迎來轉機，5日漲停，收在64.4元。

譜瑞-KY在美系客戶重啟拉貨，9月營收達14.94億元，為去年8月以來新高峰，並呈現年增10.93％，月增30.5％。隨著伺服器、車用及高階面板發展趨勢正面，旗下USB4.0 retimer及AMOLED TCON皆具有成長動能。

銅箔基板（CCL）台光電9月營收為43.37億元，創新高，年增29.32％，月增11.5％。法人指出，台光電是AI伺服器材料市占率第一大，鑑於台積電認為AI伺服器未來五年內年複合成長率將達50％，市場看好台光電營運以及獲利將有爆發性的成長。

統一投顧董事長黎方國表示，油價重挫、美ADP新增就業人數顯著減少，引發聯準會升息預期降溫，美債殖利率走弱，激勵全球股市反彈，鑑於台股及美股將進入財報發布旺季，預期台股、美股反彈行情可期，關注焦點為9月營收優於預期及第四季營運續旺的個股。