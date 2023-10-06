光通訊族群擁4利多 後市看好

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光通訊族群5日漲勢亮眼，隨著大盤收復5日線、上漲1.11％收16,453點之際，乘著風上攻，包括亮紅燈的創威（6530），以及漲逾半根眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等16檔個股在內看好。投資專家分析，光通訊搭上市場矚目的矽光子題材，加上連台積電也在尋覓該領域技術人才等因素，相關族群後續預期有龐大發展空間。

資深分析師杜金龍指出，光通訊類股在5日強勢主要有4大原因，一是台北國際光電周即將登場，展出矽光子及化合物半導體等應用產品與新技術。二是矽光子議題火熱，台積電攜手大客戶輝達、博通，投入200位研發人力，為解決晶片傳輸速度。

三是法人過去對光通訊類股的研究報告著墨較少，近期才受到市場注意，未來的買進空間大。四是大盤目前呈現輪動態勢，可以觀察到AI輪漲完後，資金往網通、散熱、機殼、IC設計、光通訊類股等題材擴散。

由於光通訊族群的股本都較小，市值約介於10～200億元之間，過往營收獲利表現也不是很好，市面上法人對該族群的研究報告，大概僅華星光、眾達-KY、聯亞等3檔為主。依照股價會優先2～5個月反映獲利的股市法則，在挑選適合投資的標的時，宜選擇「高成長、高本益比」型公司，尤其市場在選擇電子股時，看好的是前瞻性。

矽光子是利用半導體技術，做出具備光學特性的平台，將光、電訊號整合，把傳統光學元件包含光波導、發光元件、收發模組等，全部封裝在一起，因而牽涉到異質封裝。由於矽光子與CoWos先進製程封裝技術都有未來展望，市場討論熱烈、有利多想像空間。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，大盤5日反彈上漲，處於電子股輪動趨勢中，指標產業包括半導體、AI概念、還有網通、光通訊類股等，偏向個股表現，光電族群5日強勢，目前看起來為短期訊息、長期趨勢尚需觀察。

上市櫃公司9月營收將陸續公布，營收獲利成長力度大的公司，有助於後市持正面看好，預期指數10月持續在16,200～16,800點區間盤整。