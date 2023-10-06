投信狂掃 7檔連買逾50日

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台股5日上演反彈行情，外資賣超壓力減輕，而投信法人連續買超天數也來到45天紀錄，進一步統計，上市櫃個股之中，共有新普（6121）、致伸（4915）、佳世達（2352）等7檔提前獲得投信卡位，連買天數超過50日以上，躍居盤面吸金指標。

下半年以來投信持續台股買盤「中流砥柱」，除了連續買超天數已來到歷史第二長之外，在個股部分，更有新普、致伸、佳世達、景碩、頎邦、漢唐、瀚宇博等7檔，截至5日為止，投信連續買超天數長達63～51天之間，名列此波投信買超馬拉松前段班。

法人分析，觀察上述族群大多屬於中小型電子股，部分反應終端需求低迷已久，相對已來到谷底翻揚階段，營運動能可望逐步回升。再加上今年以來陸續有多檔主題、高股息行ETF發行，布局重心轉往中小型優質股，在資產規模擴張之下，挹注買盤源源不斷。

電池模組廠新普自7月7日以來連續獲得投信加碼63個交易日，期間累積加碼1.67萬張，買盤押寶8月起客戶新機種開始拉貨，加上近期電池材料持續下滑，預期公司將受惠原物料成本降低，挹注獲利表現優於營收，第三季營運開始增溫。

台新投顧副總經理黃文清指出，就台系PCB供應鏈來看，在美中分化市場趨勢下，客戶多有要求台廠於東南亞擴充產能，能發揮其在中國以外地區生產優勢，長期而言，將在伺服器等高階應用領域避開中系競爭對手。