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今日股市備忘錄

  • 工商時報 黃皓宸輯

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＊除權息：義隆、振宇五金、泰金寶-DR。

＊海內外法說會：長榮、榮運、三商、立凱-KY、光寶科。

＊上櫃審議會：欣新網。

＊注意股票：川湖、圓剛、全新、圓展、材料-KY、　祥碩、迎廣、訊芯-KY、勤誠、泰金寶-DR、明輝-DR、笙泉、旭品、上詮、營邦、譜瑞-KY、笙科、康和證、萬潤、保銳、博大、巨有科技。

＊處置股票：泰金寶-DR。

＊暫停融券賣出：華邦電、倫飛、正達。

＊恢復融券賣出：義隆、泰金寶-DR。

＊增資股買賣：臺企銀、訊映、環泰、順天。

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