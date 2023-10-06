＊除權息：義隆、振宇五金、泰金寶-DR。
＊海內外法說會：長榮、榮運、三商、立凱-KY、光寶科。
＊上櫃審議會：欣新網。
＊注意股票：川湖、圓剛、全新、圓展、材料-KY、 祥碩、迎廣、訊芯-KY、勤誠、泰金寶-DR、明輝-DR、笙泉、旭品、上詮、營邦、譜瑞-KY、笙科、康和證、萬潤、保銳、博大、巨有科技。
＊處置股票：泰金寶-DR。
＊暫停融券賣出：華邦電、倫飛、正達。
＊恢復融券賣出：義隆、泰金寶-DR。
＊增資股買賣：臺企銀、訊映、環泰、順天。
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＊上櫃審議會：欣新網。
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