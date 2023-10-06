留意智財、半導體、光通訊、能源類股 落底後可布局

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總經與市場觀察：美國聯準會FOMC會議決議維持現行的利率水準，但仍無法排除年內再升息一碼的可能性。會後點陣圖則是顯示24年降息的幅度與時間皆向後遞延，並將2024、2025兩年的利率目標分別調高到5.1％與3.9％。聯準會主席鮑爾在會後記者會重申通膨回到2％的政策目標未變，認為當前已經進入限制性利率，近期油價反彈僅是短期現象，並不會影響Fed對通膨的判斷，後續是否升息仍將依據經濟數據判斷。

雖然聯準會維持利率不變符合市場預期，但維持高利率的時間長於市場預期引起上周股市的波動。隨著聯準會本次向市場傳達美國經濟強於其預期，並對於後續經濟發展的方向並沒有既定看法，因此聯準會的貨幣政策持續採取「摸著石頭過河」式的操作，後續的經濟數據對於政策的走向皆有影響。假使年底前失業率低於聯準會預期或通膨率高於其預期，不排除聯準會還是有可能在2024年初將利率終點進一步上調。

投資建議：在盤勢方面，近期油價帶動通膨數據回溫，以及FOMC結論嚴重打擊市場信心，大盤在跌破半年線之後在前波低點附近暫時得到支撐，但隨著國慶連假到來，長假前買盤進入觀望對於盤勢與量能都是相對負面的影響，預期大盤弱勢格局將延續到10月中旬。

另近期美國聯邦政府關門危機雖延緩，從過去歷史經驗觀察，2013和2018年有三次短暫政府關門的情形，若再次發生關門，雖然仍有65％的政府員工將持續上班，但政府經濟數據的公布延宕將增加短期市場的不確定性。因此近期在長假因素以及不確定性提高下，對於盤勢保守看待。

隨著時序進入第四季，研調機構預測台灣出口在第4季受惠於較低的基期下有機會轉為年增長，中央銀行也預期下半年GDP將逐季回升，第三、第四季預估將成長2.39％與5.22％，平均成長3.81％。雖然8月景氣對策燈號仍呈現代表「低迷」的藍燈，但根據過去的統計顯示，衰退期平均9～12個藍燈，隨著出口、生產、銷量等實質面指標漸改善，景氣可望延續逐步回穩，預期10月底公布的9月燈號回升至黃藍燈，並有機會帶動大盤開始回溫。

彙整近期主要利多因素：l.各項經濟數據在較低基期下轉為正增長。2.iPhone等消費電子產品銷售優於預期。3.總統選舉行情。至於近期主要利空因素：l.美國政府關門危機導致殖利率進一步走升。2.美中科技戰升溫。3.高油價帶動的高通膨。現階段操作策略是大盤10月落底後可進行布局，看好矽智財、半導體、光通訊、能源等類股。