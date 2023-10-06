群電Q4淡季不淡 大單入手

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群電近年獲利表現

群電（6412）佳音頻傳，新入手重量級美系伺服器大客戶訂單，再加上高階新品第四季陸續出貨，群電第四季有望開出淡季不淡的行情，估季營收將介於第二季度和第三季度之間，力拚年增率轉正。

布局伺服器商機，群電卯足勁，群電透露深耕多年的重量級美系伺服器大客戶終於首肯下單，幫其準備的鈦金級伺服器電源新品，預計近期就會進入量產。

不單如此，群電表示，之前投入開發的高階新品，包括360W的電競筆電電源，180W的PD3.1筆電電源及新一代衛星通訊電源現都已備妥，預訂自今年第四季起陸續出貨。

另外，群電智慧建築業務也傳好消息。群電指出，國家住都中心於台北市萬華區推出「凌霄好室」社會住宅統包工程於9月18日順利決標，由「新安營造有限公司、群電、大林聯合建築師事務所」統包團隊得標。在此次專案中，群電將擔任智慧綠建築規劃執行團隊，全案預計2028年完工。由於該案採完工比例法認列，將對群電未來數年營收有所挹注。

法人指出，不論是鈦金級伺服器電源，或是360W的電競筆電電源，180W的PD3.1筆電電源以及新一代衛星通訊電源都屬高階產品，毛利率均優於群電平均毛利率，啟動量產對帶動毛利率向上應有相當挹注。

除了新品效益即將啟動，NB電源旺季備貨需求及衛星電源需求優於預期，已為9月營收捎來拉抬力道，經結算，群電9月營收達33.8億元，月增2.1％，年減9.9％，成功寫下今年新高。

惟因去年基期較高，群電今年第三季自結合併營收97.4億元雖因旺季效應，出現季增5.1％，但仍無法擺脫年減9.8％的命運，另累計前三季自結合併營收273.02億元，亦較去年同期下滑13.5％。

雖然第三季營收呈年減，但法人仍看好，群電第三季在產品組合優化以及匯率助攻下，獲利率將較第二季及去年同期提升。

為因應客戶需求，群電規劃於泰國北柳府的新廠，進度也十分順利，預訂在今年第四季正式量產，也可望為爭取歐美訂單添柴火。