瑞昱Q3持穩 電信標案待發酵

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瑞昱（2379）受消費性電子逆風影響告終，第三季營運表現持穩，PC庫存回補、PON（被動光纖網路）單開始拉貨，消費性產品如USB hub controller將開始出貨。法人預估，瑞昱第四季庫存將會回到100天左右之正常水位，然而原本外界預估之中國大陸電信標案於9月挹注，將遞延至第四季才有望發酵。

瑞昱5日公布9月合併營收達88.5億元，年減7.57％、與前月持平；累計前九月合併營收725億元，較去年同期減少19.44％，衰退幅度持續收斂；第三季營收為266億元，較第二季262億元成長1.1％，主要來自消費性產品回補庫存挹注，包括Wi-Fi、Ethernet等動能持穩，營運逐漸擺脫逆風。

原先市場期待的陸系電信標案，尚未於第三季有顯著挹注，不過網通基建等相關需求，不會有被砍單的情形，至多拉貨時程遞延。2024年之後基礎建設需求仍持續開出，規格也會升級，成長趨勢明確；令人振奮的是，歐美市場已有明確預算投入，升級幅度明顯。

法人指出，瑞昱於多產品線，持續推出新品，以擴展利基型應用及推動技術規格升級。例如，AI PC將配備更高規格之零組件，平均售價將有所提昇，瑞昱指出，網速要求對AI普及至關重要，第二季起已有PC主機板客戶開始驗證5G乙太網解決方案；長期來看，Multi-Gigabit乙太網，將同時推動PC與非PC乙太網業務成長。

WiFi應用方面，法人表示，今年各類裝置還是以Wi-Fi 4／5升級至Wi-Fi 6為主，年底PC端滲透率可達到7成，路由器也將達到6成左右，而Wi-Fi 7產品則會在明年才有機會放量，並會先以高端路由器和PC市場為主。

法人分析，雖然瑞昱沒有直接介入AI、伺服器數據中心，不過公司產品的電視晶片、車用通訊、交換器中都有邊緣AI的應用。持續透過邊緣AI的運用，在智慧邊緣和雲端伺服器間提供好的方案，未來也將開發內建AI功能的工具方案。