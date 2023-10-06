安瑞 鎖住漲停挑戰年線

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安瑞-KY（3664）5日開盤不久急漲觸及漲停，盤中稍作拉回後，再拉尾盤鎖住漲停，終場以30.55元漲停價作收，排隊買單高掛466張。安瑞-KY 5日放量於橫盤拉出一根長紅K線，不排除有機會挑戰年線壓力。

安瑞-KY本業為資訊安全，主要產品為SSL VPN（安全網路存取服務）、負載平衡、應用防火牆。在台灣、日本及印度均有布局。安瑞-KY第三季單季有機會由虧轉盈，今年目標損益兩平。累計前八月營收為3.03億元，年增26.42％。