萬旭 突破頸線多頭氣盛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

萬旭（6134）5日尾盤急擺尾，在特定買盤進場拉抬下，12點過後，股價直接由平盤上拉逾半根停板，由於市場還來不及反應，在歷經近一個小時的震盪洗盤後，收盤前15分鐘多方奮力一搏，順利帶量攻上漲停，一日完成W底打底、帶量突破頸線及連續站穩多條均線等技術面，現上檔只餘半年線反壓待克服，多頭氣勢可謂銳不可當。

萬旭積極發展車用、醫療等利基產品，力求產品組合的優化，第二季毛利率以28.48％寫下單季新高，較去年同期的4％，出現數倍成長。