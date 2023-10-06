華新營收大三元 Q4戰高峰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華新麗華近年財報

華新（1605）9月因歐洲不銹鋼出貨恢復正常，鎳生鐵及冰鎳銷售業績因鎳價上漲而優於8月，加上銅均價上漲，自結9月、第三季及前三季合併營收，全面改寫同期次高。華新預期第四季不銹鋼市場不會再惡化，營運可望維持高檔。

華新9月合併營收167.71億元，月增16.38％、年增19.65％；第三季合併營收463.69億元，年增6.70％；前三季合併營收1,465.19億元，年增7.39％。

華新電力線纜事業因為台電強韌電網計畫釋單而受益，也瞄準台灣海底電纜超過千億元產值商機，與丹麥NKT集團合作在高雄港建海纜廠，預計在2027年開始營運，增加未來電力線纜事業營收。

華新指出，華新9月電力線纜事業銷售與8月持平，冰鎳及鎳生鐵等資源事業因鎳價上漲，9月銷售優於8月；9月歐洲市場結束暑休，不銹鋼出貨恢復正常，9月不銹鋼盤價也連續第三個月調漲。

華新9月電力線纜銷售量雖與8月持平，但營收卻因銅均價上漲而略增。

華新為掌控不銹鋼原材料，在印尼投資設鎳生鐵廠，四條生產線年產能達4萬噸，目前全產全銷。為掌握電動車材料來源，投資印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠，華新8月與合資方股權交易，不再持有印尼緯創29.5％股權，對印尼旭日冰鎳廠綜合持股50.1％提高至79.6％，對鎳金屬及冰鎳每年可掌控8.4萬噸。

華新表示，華新原本持有印尼旭日冰鎳廠股權過半，第二季正式量產後，並計入合併營收，不會因換股而增加營收。