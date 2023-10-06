外資提款中鋼 散戶跟不跟？分析師曝真實情況

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近期中鋼（2002）股價直直落，成為外資提款機，但分析師認為股民未必要跟著跑，因為中鋼近年體質已有長足改善，就算鋼鐵業低谷期時間拉長，中鋼手上現金也算充裕，保有的借貸彈性空間很大。分析師直言，要短線賺價差現階段鋼鐵產業並不適合，可是跟著外資恐慌性拋售，也大可不必。

日前中鋼董事長翁朝棟一封中秋節對內的員工信，提前讓市場正視鋼鐵業可能面臨的寒冬，不過熟悉原物料市場老手都知道，這波鋼鐵景氣下滑原因很多，不能單歸咎大陸過剩產能，歐美市場需求差早已是進行式，鋼鐵業差恐是全球性的問題。

三大法人近期根本拿中鋼當提款機，近一個月狂出逾14萬張，股價從27.10元一路下探至24.25元，直到5日才止跌回升至24.55元。分析師指出，股價修正不代表中鋼體質差，近期討論中鋼時，很多人都會提到日、韓鋼廠股價大漲，中鋼卻下跌，但其實台、日、韓鋼鐵產業結構有本質上的不同，日韓都有汽車、家電、造船等超大產業和大型集團支撐，以下游驅動上游；反觀中鋼下游多屬於裁減、單軋、螺絲螺帽等中小企業，對於價格承受力不如日韓。

長期觀察中鋼的分析師說，中鋼短線難逃壓力，股東須有長期抗戰準備，但也無須過度悲觀；深入看中鋼財務結構，會發現體質已不太一樣，在疫情前中鋼集團最高負債比一度來到53.17％，2016年內部祭出投資精簡策略，收斂不具效益的投資，積極開源節流下，負債比降至43.76％。2019至2020年鋼市慘淡時期，中鋼一度連虧數季，但後來遇到疫情後的報復性反彈，讓中鋼在2021年大賺600多億元。

產業人士分析，疫後那波假性需求讓很多公司手上賺錢就跳下去投資，反觀中鋼除配合政策投資中能發電及興達海基外，未新增投資項目或產能擴充，這也代表沒有不必要舉債及資本投入。

中鋼今年第二季合併負債比約49％，個體負債比僅有35％，手上現金也算充裕。